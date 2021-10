Orçamento. PM diz que é sempre possível melhorar

O primeiro-ministro diz que o Orçamento do Estado do Governo é bom e que o racional é que os partidos o viabilizem. António Costa afirma que é sempre possível melhorar a proposta. O PAN já esteve reunido com o Governo. Sublinha o diálogo e a aproximação mas aguarda o acolhimento e a calendarização das medidas do partido. O Bloco de Esquerda, um dos partidos essenciais para a viabilização, também já apresentou as exigências e reúne-se esta tarde com o Executivo.