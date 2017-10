Orçamento pode "dificultar a consolidação futura" do país - Moody`s

Lusa20 Out, 2017, 17:23 | Economia

"O orçamento pode dificultar a consolidação futura [do país] dados os compromissos de despesa a curto prazo", refere a Moody`s no seu relatório sobre o 0E2018, hoje divulgado.

Em causa, segundo aquela agência de notação financeira, estão "compromissos de gastos plurianuais que, conjugados com cortes nos impostos, vão acrescentar rigidez aos próximos orçamentos".

Na proposta do OE2018, o Governo incluiu medidas de alívio no IRS (revisões dos escalões e aumento do mínimo de existência), que têm impacto em 2018 e 2019, altura em que o imposto final é apurado.

A Moody`s aponta que, a médio e longo prazo, "isso pode aumentar a pressão sobre as contas do Governo, especialmente se o crescimento tiver menor expressão" do que o esperado.

Ainda assim, ressalva que "as perspetivas de crescimento favoráveis e as baixas despesas com juros vão suportar uma tendência de redução da dívida no horizonte das previsões".