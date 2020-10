Orçamento. PS garante que o documento contém reivindicações do Bloco de Esquerda

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, adiantou explicações sobre as negociações do Orçamento para 2020. Acrescentando que a discussão do documento contempla ainda vários afinamentos, generalidade e especialidade, manifestou abertura do PS para futuras conversas.