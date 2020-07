Orçamento Suplementar da Madeira aprovado na generalidade com abstenção da oposição

Funchal, Madeira, 22 jul 2020 (Lusa) -- As propostas de Orçamento Suplementar e do Plano de Investimentos para 2020 da Madeira foram hoje aprovadas na generalidade no parlamento regional com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e a abstenção dos partidos da oposição (PS, JPP e PCP).