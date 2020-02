Orçamento UE: Parlamento Europeu "desapontado com fracasso do Conselho Europeu"

O Parlamento Europeu "está desapontado com o fracasso do Conselho Europeu em alcançar um acordo" sobre o próximo orçamento plurianual da União Europeia, e espera que as próximas negociações tomem uma melhor direção, afirmou o seu presidente.