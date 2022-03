Organização Internacional para as Migrações estima que guerra na Ucrânia causa três milhões de refugiados

No pior cenário traçado pela Organização Internacional para as Migrações, entre um e três milhões de ucranianos podem abandonar o país devido à guerra. A duração do conflito e as operações militares vão influenciar o número total de refugiados. Os dados são avançados à RTP pelo diretor-geral da organização, António Vitorino.