Organização Mundial da Propriedade Intelectual valoriza cooperação lusófona

Lusa07 Jun, 2018, 20:15 | Economia

Sylvie Forbin reuniu-se hoje, em Lisboa, com o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), José Jorge Letria, e, antes de partir para Genebra, teve um encontro com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

"A OMPI tem-nos apoiado em diversos domínios, nomeadamente na cooperação com as sociedades de autores, lusófonas, no sentido de fazermos da lusofonia uma plataforma de entendimento, convergência e trabalho comum, em todo o mundo", disse hoje José Jorge Letria, que adiantou estar "para breve" a concretização de uma confederação das sociedades de autores de Língua Portuguesa.

Desta confederação farão parte as sociedades de autor dos países africanos de língua oficial portuguesa, e também Timor-Leste, Brasil e, ainda, com o estatuto de observador, a Região Administrativa chinesa de Macau, adiantou à agência Lusa fonte da cooperativa de autores.

A OMPI tem apoiado ações da SPA nos domínios da Propriedade Intelectual e do Direito de Autor nas repúblicas de S. Tomé de Príncipe e de Cabo Verde, onde, no final do ano, vai realizar-se um encontro internacional sob os auspícios da OMPI, para sensibilizar os diferentes Estados africanos para a importância estratégica, a diferentes níveis, do económico ao jurídico, da aplicação das regras internacionais.

"Nós sentimos que o nosso projeto de dinamização e cooperação lusófona é positivo e estimulante", disse Letria, acrescentando o apoio da OMPI na divulgação internacional do cavaquinho, instrumento de cordas do norte de Portugal, "que deu a volta ao mundo, sendo hoje o instrumento nacional do Havai, conhecido como ukulele".

Sylvie Forbin sublinhou a importância de existir "um normativo legal" na área dos Direitos de Autor e da Propriedade Intelectual, em todos os países, "respeitando o Tratado Internacional dos Direitos de Autor e da Propriedade Intelectual, mesmo considerando algumas diferenças culturais e de desenvolvimento".

A diretora-geral adjunta da OMPI enfatizou o papel desempenhado pela SPA neste domínio junto da suas homólogas de Língua Portuguesa em África e também no Brasil.

A responsável desta agência das Nações Unidos referiu que "o respeito pela Propriedade Intelectual é um motor de desenvolvimento, algo que os diferentes governos estão já a reconhecer".

Forbin, que também se reuniu com responsáveis do Instituto Camões, referiu que "a partilha de uma língua comum é uma mais valia no acesso ao mercado global, sendo Portugal, através da SPA, o motor desse alargamento lusófono".

"Uma expressão de um novo modelo de cooperação, em que cada país mantém o seu modelo, mas torna-se mais forte, em termos de oportunidade ao mercado global, numa plataforma conjunta, em que a língua é um ponto comum".