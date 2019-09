Organização Mundial de Saúde diz que investimento na saúde diminuiu em Portugal

Em termos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB), Portugal é dos únicos países da chamada região europeia onde foi registada uma redução na despesa em Saúde: gastou menos de 0,2 por cento do PIB em 2017.



Na lista divulgada pela Organização Mundial de Saúde, que concentra 33 países da chamada região europeia, Portugal tem ao lado a Irlanda, a Hungria e Israel, ficando abaixo de 15 países cuja promoção da saúde pública cresceu.



O relatório diz que as intervenções na promoção da saúde e prevenção da doença são positivas na relação custo-poupança e podem ajudar a reduzir a falta de igualdade no acesso aos cuidados.



António Costa em reação a estes dados, promete que a saúde será "a jóia da coroa" na próxima legislatura.