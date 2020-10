Organização mundial lança campanha de apoio económico aos estivadores de Lisboa

"O IDC decidiu lançar uma campanha internacional de apoio económico, que permita aos 150 estivadores de Lisboa prosseguirem a luta pela recuperação dos postos de trabalho da A-ETPL (Associação -- Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa)", revelou fonte da organização mundial de estivadores à agência Lusa.



A mesma fonte adiantou que a comunicação interna enviada hoje a cerca de 200 mil estivadores de todo o mundo, salienta que há 150 trabalhadores do Porto de Lisboa "em greve desde o passado mês de fevereiro e que foram ilegalmente despedidos em março de 2020".



A fonte do IDC referiu ainda que "o processo de insolvência da A-ETPL foi de tal forma culposo que o próprio representante do Estado português se prepara para avançar com um pedido de indemnização cível contra os responsáveis patronais".



"Estamos certos de vir a recuperar cada um dos postos de trabalho, mas a verdade é que o tempo da justiça não acompanha o tempo da vida dos trabalhadores e das suas famílias", acrescentou.



Os 150 trabalhadores, alegadamente despedidos de forma ilegal, são representados pelo SEAL, Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, e detêm cerca de 95% dos créditos da A-ETPL.



Na próxima assembleia de credores, no âmbito do processo de insolvência a correr no Tribunal do Comércio de Lisboa, os estivadores despedidos preparam-se para votar, e aprovar, um plano de recuperação da empresa, que, entretanto, deverá ser apresentado pelo novo Administrador de Insolvência.