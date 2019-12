Os avisos do BE ao Governo sobre o Orçamento do Estado

Na escola do Castelo, em Lisboa, onde há crianças de 17 nacionalidades, Catarina Martins faz um apelo ao consenso entre os partidos para mudar a lei da nacionalidade.



O debate acontece esta quarta-feira no Parlamento. Apesar do apelo da líder do Bloco de Esquerda, o PS já fez saber que vai chumbar as propostas do BE, PCP e Livre, dizendo que violam princípios europeus.



Prestes a entrar no Parlamento está a proposta do Governo para o Orçamento do Estado, que vai acontecer na próxima segunda-feira.



Catarina Martins volta a criticar o rumo seguido pelo Governo.



Sobre as criticas internas que acusam a direção do BE de falta de diálogo, Catarina Martins considera natural que existam no partido diferentes opiniões que apresentam estratégias alternativas nas Convenções.