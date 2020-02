Os momentos à volta do IVA na discussão do Orçamento do Estado

O debate deste Orçamento do Estado fica marcado pela mudança do sentido de voto do PSD na redução do IVA da eletricidade. Já depois da meia noite, chumbou a proposta do PCP e esta manhã quis repetir a votação e anunciou que votaria a favor da proposta comunista. Na hora de votar voltou atrás e absteve-se. Rui Rio diz que a culpa é do PS que alterou a ordem de votação das propostas.