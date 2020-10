"Os Verdes vão abster-se na generalidade", afirmou José Luís Ferreira

Foto: António Cotrim - Lusa

O líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" classificou esta tarde a abstenção do partido na generalidade como "mais oportunidade" ao Governo e, em resposta ao CDS-PP, excluiu-se do "circo de birras irrevogáveis" do verão de 2013.