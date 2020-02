Óscares do Vinho. Prémios promovidos pela Revista de Vinhos foram entregues no Porto

A Região do Douro foi a mais premiada na noite dos Óscares do Vinho, em Portugal. O galardão de melhor produtor foi para a Quinta da Boavista, no Pinhão. O Niepoort Porto Vintage 2017 foi considerado o vinho do ano.