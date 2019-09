OutSystems quer atingir os 200 trabalhadores em Proença-a-Nova nos próximos três anos

Lusa20 Set, 2019, 12:44 | Economia

"A experiência tem sido muito positiva e superou as expectativas iniciais. A empresa começou por realizar uma experiência a um ano (em Proença-a-Nova) para avaliar a viabilidade e a qualidade dos colaboradores", explicou à agência Lusa o diretor de Talento do Ecossistema da OutSystems, Ricardo Araújo.

Passados dez anos da abertura do polo desta empresa tecnológica portuguesa em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, o número de trabalhadores foi multiplicado por dez.

"Iniciámos com sete colaboradores e hoje temos 70. No contexto do concelho [Proença-a-Nova], temos mais duas empresas parceiras que, no seu conjunto, têm mais 22 postos de trabalho", afirmou.

Ricardo Araújo sublinha que a instalação da OutSystems em Proença-a-Nova trouxe um impacto económico direto no concelho relevante: "Estamos a falar de 365 mil euros anuais".

A empresa tem ainda contribuído para o aumento da natalidade local, sendo que, nestes dez anos, já nasceram ali duas dezenas de crianças, filhos de colaboradores da empresa. O responsável recorda ainda que 90% destes funcionários são oriundos de fora do concelho de Proença-a-Nova.

Para já, a OutSystems está a trabalhar no sentido de levar uma terceira empresa parceira para o concelho.

"A perspetiva é duplicar o ecossistema de programadores nos próximos três anos, ou seja, passar de 100 para 200", sustentou.

O diretor da empresa realça a postura de parceria assumida pelo município de Proença-a-Nova desde a primeira hora.

"Quando chegámos aqui, iniciámos o trabalho no antigo Gabinete Técnico Local, com sete colaboradores. Depois, passámos a ocupar o antigo edifício dos Paços do Concelho e, atualmente, estamos num edifício próprio inaugurado há dois anos pelo primeiro-ministro", concluiu.

Aquilo que começou há dez anos como um projeto-piloto em Proença-a-Nova, atualmente faz parte de um conjunto de outras cidades do interior, como Bragança, Viseu, Castelo Branco ou Vila Real, que trabalham com a tecnologia da OutSystems para o mundo inteiro.

A OutSystems conta atualmente com cerca de 1.070 colaboradores, com perto de 600 só em Portugal.