Pablo Forero diz que banco é o melhor posicionado para beneficiar da retoma

Lusa 26 Abr, 2017, 15:29 | Economia

"Encontrei um banco muito bem gerido, muito sólido e muito focado nos clientes", afirmou Forero aos jornalistas, na conferência de imprensa que se seguiu à assembleia-geral de hoje.

O gestor espanhol destacou os indicadores do BPI, nomeadamente os rácios de capital e a carteira de crédito, sobretudo o malparado, que disse ser dos "mais baixos de Portugal e mesmo da península", para considerar que o futuro do banco, agora sob a égide do CaixaBank, é favorável.

"Considero que o BPI é o banco mais bem posicionado para beneficiar da recuperação económica de Portugal", destacou, acrescentando que a instituição quer investir nos serviços aos clientes.

Os acionistas do BPI elegeram hoje, com 99,77% de votos a favor, a nova administração do banco com Pablo Forero como presidente executivo, que sucederá à de Fernando Ulrich, agora que o banco é controlado pelo espanhol CaixaBank, após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) de fevereiro.

A assembleia-geral do BPI decorreu no Porto sem surpresas, tal como era esperado face ao facto de o CaixaBank ter 84,51% e a seguradora Allianz 8,27%, estando o restante capital disperso.

O Conselho de Administração hoje eleito tem Fernando Ulrich como presidente não executivo (`chairman`), que assim passa para um lugar mais de aconselhamento e menos executivo, sendo o vice-presidente e presidente da comissão executiva o espanhol Pablo Forero.

Natural de Madrid, onde nasceu há 61 anos, Forero é casado e tem quatro filhos, estando já familiarizado com o BPI, uma vez que faz parte do Conselho de Administração do banco desde outubro passado e vive em Lisboa já há alguns meses a preparar a transição de administração.

Integrará ainda o Conselho de Administração António Lobo Xavier como vice-presidente, sendo os restantes membros 16 vogais: Alexandre Lucena e Vale, António Farinha de Morais, Cristina Rios Amorim (do Grupo Amorim), Francisco Barbeira, Gonzalo Rotaeche, Ignacio Alvarez-Rendueles, João Oliveira e Costa, José Pena do Amaral, Javier Riera, Juan Alcaraz, Juan Fuertes, Lluís Pi, Pedro Barreto, Tomas Jervell, Vicente Barutel, e ainda um representante da Allianz.

A reunião magna de hoje elegeu também a mesa da assembleia-geral e o conselho fiscal (ambos por unanimidade) e, também por unanimidade aprovou, as contas de 2016, ano em que o BPI teve lucros de 313,2 milhões de euros (mais 32,5% do que em 2015).