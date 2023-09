Pacote confirmado hoje "é uma mão cheia de nada" dizem autarcas do PSD

O também presidente da Câmara de Mafra (distrito de Lisboa) considerou que a possibilidade de as Câmaras assumirem "a responsabilidade de entrar em propriedade alheia, ocupá-la e, de alguma forma, pô-la no arrendamento por inação dos proprietários vai ser uma medida completamente inócua".

"Eu não estou a ver nenhum autarca a cumprir essa orientação, ainda por muito vaga e em aberto que ela possa vir a ser publicada, mas nós não temos meios, nem vamos querer fazê-lo e já o dissemos abertamente", sublinhou.

Hélder Silva considerou que o pacote de habitação proposto pelo Governo vai "passar ao lado de uma grande oportunidade" e deveria ter apostado no envolvimento dos privados, "porque são os privados que têm que fazer a construção", e no envolvimento dos senhorios, para que também construam e invistam em habitação para arrendamento, além de dar mais incentivos às autarquias, que já têm provas dadas no passado na construção de habitação social e/ou habitação jovem.

"O Estado, por último, devia ficar numa posição reguladora, e o Estado social apoiaria todas as famílias que precisassem, por exemplo, de arrendamento ou de aquisição através de créditos bonificados, jovens e não jovens, e através também de bonificação para o arrendamento", defendeu.

O autarca acusou ainda o Estado de estar a limitar "de forma muito autoritária" as rendas, pondo em causa o retorno do investimento dos senhorios, "quando devia liberalizar, dar aos inquilinos o valor de que necessitam para pagar aos senhorios".

"Isso seria pôr o mercado de habitação a funcionar, coisa que nós não vemos neste vasto pacote que é, de facto, uma mão cheia de nada - muita escrita, muita parra e pouca uva", concluiu.

Hélder Sousa Silva destacou ainda o parecer "extremamente negativo" da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e dos autarcas em geral à proposta do Governo, considerando que o executivo "arranjou bodes expiatórios para justificar a ausência de políticas públicas na área da habitação nos últimos anos", quando considerou que os licenciamentos nas autarquias são "lentos" e dificultam o processo de edificação de habitação, "o que é totalmente falso".

Outro bode expiatório, segundo o autarca, foi o alojamento local, quando se disseminou a ideia de que "é um sorvedouro de habitação" e "o mau da fita" a desviar muitas habitações que poderiam servir para habitação própria permanente, o que "pode ser verdade nalguns pontos residuais", mas não é no todo nacional.

"No meu concelho, por exemplo, tenho 7.000 camas de alojamento local, mas, dessas 7.000 camas, seguramente mais de 6.000 foram construídas `ab initio` para serem logo alojamento local, desde `surf camps`, hostels, `surf houses` e `n` situações que nunca foram habitação até abrirem como alojamento local", disse.

O parlamento voltou hoje a aprovar, sem alterações, o programa Mais Habitação, aprovado em votação final global em julho, apenas com o voto favorável do PS, numa reapreciação após o veto do Presidente da República.

As medidas mais contestadas são a suspensão do registo de novos alojamentos locais fora dos territórios de baixa densidade e por uma contribuição extraordinária sobre este negócio, pelo arrendamento forçado de casas devolutas há mais de dois anos e pela imposição de um limite no valor dos novos contratos de arrendamento para casas que já estão no mercado.

O pacote prevê ainda isenção da tributação de mais-valias aos proprietários que vendam casas ao Estado, o fim de novos vistos `gold`, o aumento da dedução por dependente no âmbito do IMI Familiar, alterações à taxa autónoma dos rendimentos prediais e isenções de impostos para proprietários que retirem as casas do alojamento local até ao fim de 2024.