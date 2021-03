Pacote de estímulos aprovado. Biden alcança "vitória histórica" antes do primeiro discurso à nação

O Plano de Salvamento Norte-Americano é um dos maiores pacotes de estímulos da história norte-americana. Sozinho, é superior ao produto interno bruto (PIB) de vários países. De acordo com os dados de 2019 do Banco Mundial, o valor aprovado ontem no Congresso norte-americano fica ligeiramente atrás da produção económica anual em Itália ou à frente do Brasil. Mesmo à escala norte-americana, o plano prevê despesas equivalentes a quase um décimo do tamanho da economia dos Estados Unidos.





Este gigantesco pacote de medidas constitui a primeira grande vitória de Joe Biden desde que chegou à presidência, a 20 de janeiro. Foi aprovado pela maioria democrata na Câmara dos Representantes, com 220 votos a favor e 211 contra (todos republicanos). O projeto de lei também já tinha sido aprovado no Senado no último sábado, também por margem mínima, com 50 votos a favor e 48 contra.







É já apontado por muitos como o “ momento Roosevelt ” de Joe Biden, em referência ao Presidente norte-americano responsável pela aprovação do “New Deal”, nos anos 30 do século XX, reforma histórica que relançou a economia norte-americana após a Grande Depressão.





“Este é um dia histórico. É o início do fim da grande depressão da Covid-19”, frisou Jan Schakowsky, representante democrata.









Espera-se que o Presidente norte-americano assine o projeto-lei ainda esta sexta-feira, para agilizar o processo de apoio a milhões de norte-americanos antes de 14 de março, data em que estava prevista a suspensão dos atuais subsídios de desemprego.





“A ajuda chegou”, escreveu Joe Biden no Twitter após a aprovação do plano, que prevê o pagamento direto de 1.400 dólares (1.175 euros) a contribuintes com rendimentos anuais inferiores a 80 mil dólares (cerca de 67 mil euros), bem como o pagamento semanal de subsídios de desemprego no valor de 300 dólares.







O plano ratificado ontem pelo Congresso prevê ainda a distribuição de mais fundos para o poder local e estadual, e ainda para aquisição de testes, vacinas e a reabertura das escolas.





A proposta apresentada pelos democratas incluía também inicialmente um aumento do salário mínimo nacional, de 7,25 dólares/hora para 15 dólares por hora, mas esta alínea em concreto não foi aprovada no Senado e por isso não chegou à versão final do plano.

Momento decisivo



O plano, ratificado unilateralmente pela ala democrata, enfrenta duras as críticas dos republicanos, que consideram o apoio excessivo, extravagante e que surge numa altura em que a economia já estava a caminhar para uma recuperação.





“É um plano errado à hora errada para tantas razões erradas”, frisou o representante republicano Jason Smith.





Também por isso, os analistas consideram que o futuro e as consequências deste pacote de ajudas será determinante para o primeiro mandato de Joe Biden, mas também para as eleições intercalares que se realizam a meio do mandato, em 2022, e que geralmente são prejudiciais para o partido do Presidente em funções.





“A eficácia e a eficiência com que a equipa de Joe Biden distribuir esta ajuda irá contribuir muito para determinar o sucesso do mandato. Se estes gastos recorde impulsionarem a economia (…), o Presidente poderá colher os benefícios políticos de uma nação revitalizada. E uma vez que os democratas aprovaram a legislação sem a ajuda dos republicanos, poderá também ser uma arma eficaz nas próximas eleições”, aponta Anthony Zurker, repórter da BBC nos Estados Unidos.





A nível nacional, o plano conta com grande apoio popular. De acordo com uma sondagem da Reuters/Ipsos realizada entre 8 e 9 de março, 70 por cento dos norte-americanos apoiam este estímulo. Mesmo entre quem vota no Partido Republicano, cinco em cada dez pessoas mostram-se favoráveis à primeira grande medida de Joe Biden.





Sete semanas depois de ter chegado à Casa Branca e no rescaldo da aprovação deste “Plano de Salvamento Norte-Americano”, Joe Biden faz esta sexta-feira o primeiro discurso do Estado da União, em horário nobre, para assinalar o ano que passa desde o início do confinamento.





“O Presidente vai falar dos sacrifícios que os norte-americanos fizeram durante este ano e das grandes perdas que as famílias e as comunidades sofreram”, anunciou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, na última segunda-feira.





No entanto, o discurso de Joe Biden terá também referências ao futuro, atribuindo aos norte-americanos um papel determinante “na derrota do vírus e no regresso do país à normalidade”.