Pacote para a Habitação. Oposição reage com desconfiança e desagrado

O PSD acusa o Governo neste Programa para a Habitação de se manter "fechado sobre si mesmo".



Para Joaquim Morais Sarmento, ficou claro que as medidas apresentadas pelo executivo esta quinta-feira mostram "um Governo fechado sobre si mesmo", "completamente alheado da realidade" e "cada vez mais próximo das posições da extrema-esquerda".





O PSD fala de um "modelo estatizante e abusivo" ao impor "uma lógica pública de coerção e abuso do poder sobre os direitos e propriedade dos portugueses".



"Um modelo estatizante, abusivo que o governo agora apresenta, e o modelo do PSD que envolveu a discussão na sociedade civil, aberto, moderno", defendeu Joaquim Miranda Sarmento numa referência às medidas apresentadas pelos sociais-democratas esta semana.



Para o PSD, este programa "mostra um governo fechado sobre si mesmo, alheado da realidade, cada vez mais próximo das posições da extrema-esquerda e que depois de sete anos de falhanço absoluto nas políticas de habitação entra por um caminho bastante perigoso".



"Parece regressar aos anos 70 com um ataque claro à propriedade privada, aos bens dos portugueses, com o Governo a querer impor uma lógica pública de coerção e abuso do poder sobre os direitos e propriedade dos portugueses", acusou.



Para os sociais-democratas, as medidas apresentadas pelo executivo também "desrespeitam as câmaras municipais".





Chega considera que obrigar a arrendar casas devolutas "é obviamente inconstitucional"



O líder do Chega reagiu esta quinta-feira às medidas apresentadas pelo Governo para a habitação, considerando algumas delas "evidentemente perigosas".



André Ventura defende que obrigar a arrendar casas devolutas "é obviamente inconstitucional" e diz que esta é uma medida que não passará. O líder do Chega reagiu esta quinta-feira às medidas apresentadas pelo Governo para a habitação, considerando algumas delas "evidentemente perigosas".





O presidente do Chega considerou que estas medidas não constituem "uma solução que efetivamente" vá apoiar os portugueses e que o Governo "optou deliberadamente por um modelo de atraso".



"Parece-nos ser um programa demasiado retórico, onde falhou a definição de metas concretas, o Governo não se conseguiu comprometer com uma solução que efetivamente fosse de apoiar aqueles que agora estão a sentir dificuldades em pagar renda e em pagar o seu crédito", afirmou André Ventura em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa.



O líder do Chega defendeu que "a má notícia" para os portugueses é que nos "próximos meses vão continuar com dificuldades em pagar rendas, vão continuar com dificuldades em pagar o crédito à habitação".



André Ventura apontou que este "programa com um nome muito pomposo" é composto por "medidas em que a sua maioria, provavelmente cerca de 80%, não dependem da aprovação do Governo, mas dependerão da aprovação parlamentar, terão um longo período de discussão pública ou serão medidas que terão de mexer com instrumentos fiscais em vigor".



E advertiu que isso "atrasará quase até ao limite do próximo ano a sua entrada em vigor".





Iniciativa Liberal vê António Costa a "disparar em todas as direções"



Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, acusa o Governo de intervir intempestivamente no mercado da habitação, num ataque ao arrendamento local.



Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, acusa o Governo de intervir intempestivamente no mercado da habitação, num ataque ao arrendamento local.

Para Rui Rocha, o conjunto de medidas apresentadas esta quinta-feira tem a particularidade de "disparar em todas as direções, em desespero, em fuga em frente".





Rui Rocha considera que este pacote para a habitação vai determinar a "morte do arrendamento local", sendo uma "agressão insustentável à propriedade privada". Os liberais acusam o Governo de ter reagido "em desespero".



Rui Rocha diz que esta foi a "reação de um Governo em desespero" e que a responsabilidade política do setor ter chegado a esta situação é totalmente de António Costa e do seu executivo.



Para o presidente liberal, vai ser feita uma "intervenção brutal no mercado habitacional, que vai ter consequências nefastas", alertando que vai ser alterada a fisionomia das cidades com o "ataque brutal, a morte do arrendamento local". Rui Rocha condenou ainda a "agressão insustentável à propriedade privada".





PCP. Governo trata habitação "como mercadoria em mercado especulativo"



Bruno Dias, do PCP, considera que a habitação continua a ser tratada como "uma mercadoria em mercado especulativo" e lembra as borlas fiscais para os grupos detentores de enorme património imobiliário.



Bruno Dias, do PCP, considera que a habitação continua a ser tratada como "uma mercadoria em mercado especulativo" e lembra as borlas fiscais para os grupos detentores de enorme património imobiliário.

O deputado comunista aponta ainda a manutenção da Lei Cristas e que em cima desses despejos a Autoridade Tributária aparece com processos fiscais a cobrar as rendas dos inquilinos, deixando intocados os interesses da banca.





BE diz que preço das casas "vai continuar astronómico"



Após a apresentação do programa do Governo para a habitação, Mariana Mortágua considera que "o que o primeiro-ministro acabou de dizer é que o preço das casas, que é astronómico, vai continuar a estar astronómico", impossibilitando o acesso à habitação.



"Chegamos à conclusão que, se esta é a proposta que o Governo tem para a crise da habitação hoje, então a maioria absoluta desistiu do país", acrescentou a bloquista.



Após a apresentação do programa do Governo para a habitação, Mariana Mortágua considera que "o que o primeiro-ministro acabou de dizer é que o preço das casas, que é astronómico, vai continuar a estar astronómico", impossibilitando o acesso à habitação.

"Chegamos à conclusão que, se esta é a proposta que o Governo tem para a crise da habitação hoje, então a maioria absoluta desistiu do país", acrescentou a bloquista.

PAN. Medidas para a habitação "positivas" mas têm de "ir mais longe"



Inês Sousa Real destacou algumas medidas "positivas" do programa do Governo para a habitação, mas diz que "ainda assim é preciso que se vá mais longe". Para o PAN, o Governo não teve em mente a vertente ambiental e faltam mais mecanismos de apoio às famílias e aos jovens.





Livre diz que proposta sobre habitação "vem tarde"



Rui Tavares, do Livre, considerou que a proposta do Governo sobre a habitação "vem tarde" e frisou que a medida sobre a disponibilização de taxa fixa pelos bancos já tinha sido apresentada pelo Livre, e chumbada à última hora pelo PS.



Rui Tavares, do Livre, considerou que a proposta do Governo sobre a habitação "vem tarde" e frisou que a medida sobre a disponibilização de taxa fixa pelos bancos já tinha sido apresentada pelo Livre, e chumbada à última hora pelo PS.

"Há medidas positivas, certamente", acrescentou.









c/ Lusa