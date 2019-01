Pagamento dos juros da dívida mantém valor das reservas externas de Moçambique, diz Consultora

Lusa29 Jan, 2019, 09:45 | Economia

"As reservas provavelmente não vão cair quando Moçambique recomeçar a pagar os juros sobre os `eurobonds`, no seguimento do acordo com os investidores", lê-se numa nota desta consultora, que dá conta de que este valor representa menos de 40 milhões de dólares (35 milhões de euros) por ano.

"Os pagamentos dos cupões para a nova emissão com data de 2033 equivalem a mais ou menos 38 milhões de dólares [33,2 milhões de euros] por ano sem haver amortizações até 2029", escrevem os analistas, notando que "as reservas estrangeiras de Moçambique aumentaram mais de 50% em 2017, mais pelo aumento das exportações de carvão do que por um abrandamento do serviço da dívida no seguimento do incumprimento financeiro sobre a emissão de 2016", no valor de 50 milhões de dólares (43,7 milhões de euros).

O Governo anunciou no princípio de novembro que tinha chegado a um acordo de princípio com os credores dos títulos de dívida soberana, mas o acordo ainda não foi formalizado.

O Ministério das Finanças anunciou a intenção de reunir todos os credores num fórum ainda no primeiro trimestre deste ano para debater os pagamentos em falta, mas também ainda não anunciou data para esta iniciativa.