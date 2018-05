Pagamentos a Produtores Pecuários finalizados dentro de uma semana

Lusa16 Mai, 2018, 21:52 | Economia

"Os pagamentos às OPP estão em dia. No final de 2017, 65% da verba contratualizada com as respetivas 113 organizações estava paga. Estamos a encerrar os dossiers e, o mais tardar, dentro de uma semana, os restantes 35% serão liquidados", referiu Luís Medeiros Vieira, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Em resposta à deputada do CDS Patrícia Fonseca, o governante disse que o processo de exportação de carne de porco nacional para a China "é moroso", apesar de adiantar que as negociações estão a avançar.

"Fizemos um acordo com o Governo chinês (...). Neste momento, temos uma equipa, que chegou no dia 14 [de maio] à China e que está a verificar os matadouros. Esperamos, no final do mês de agosto, estar a exportar", sublinhou.

Já no que se refere aos cuidados médicos prestados aos animais exportados, Luís Medeiros Vieira explicou que "houve uma interrupção na administração da vacina da tuberculose".

"Isto aconteceu não por falta de capacidade de intervenção do DGAV [Direção-Geral de Alimentação e Veterinária]", mas porque "o fornecedor é que não tinha um nível de `stock` capaz de dar resposta. Até ao final da próxima semana, [a situação] deverá estar resolvida", concluiu.