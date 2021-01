Pagamentos ao setor agroflorestal ascenderam a mais de 69 ME em janeiro

"Durante o mês de janeiro de 2021, o IFAP procedeu a pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de cerca de 69,3 milhões de euros. Neste valor incluem-se também os pagamentos no âmbito das medidas covid-19 para apoio ao setor", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura.

Entre os pagamentos incluem-se 1,4 milhões de euros no novo regime da vinha, 1,6 milhões de euros nos fundos operacionais frutas e produtos hortícolas e 60,8 milhões de euros no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

No âmbito do PDR 2020 foram pagos 39 milhões de euros em medidas de investimento, quatro milhões de euros em florestação de terras agrícolas, 9,2 milhões de euros em medidas agroambientais e 8,6 milhões de euros no seguro de colheitas.

Adicionalmente, no que concerne às medidas de mitigação do impacto da pandemia de covid-19, foram liquidados 3,6 milhões de euros em adiantamentos, submetidos nas medidas de investimento do PDR 2020.

"Estes pagamentos são essenciais para minimizar os efeitos da pandemia, garantir a resiliência do setor, dando liquidez aos agricultores, permitindo assim que a agricultura não pare e continue a crescer, mesmo num período tão difícil marcado pela covid-19", afirmou, citada no documento, a ministra da Agricultura.

Maria do Céu Antunes garantiu ainda que o Governo continua a acompanhar, "de forma muito próxima" os agricultores para implementar as medidas necessárias para que o setor continue a "assegurar alimentos em quantidade e qualidade a todas e todos".