Partilhar o artigo Pagamentos com cartão. Portugueses gastaram 72€ por dia durante o verão Imprimir o artigo Pagamentos com cartão. Portugueses gastaram 72€ por dia durante o verão Enviar por email o artigo Pagamentos com cartão. Portugueses gastaram 72€ por dia durante o verão Aumentar a fonte do artigo Pagamentos com cartão. Portugueses gastaram 72€ por dia durante o verão Diminuir a fonte do artigo Pagamentos com cartão. Portugueses gastaram 72€ por dia durante o verão Ouvir o artigo Pagamentos com cartão. Portugueses gastaram 72€ por dia durante o verão