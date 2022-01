Pagamentos em atraso diminuem para 307,7 ME no final de 2021

"No final de dezembro os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 307,7 milhões de euros, o valor mais baixo desde 2011", indica a Síntese da Execução Orçamental, que foi hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A evolução dos pagamentos em atraso registada no final de dezembro traduz uma queda de 71,3 milhões de euros face ao valor verificado no mesmo mês de 2020.

Já a comparação face ao mês anterior aponta para uma diminuição de 589,2 milhões de euros.

De acordo com a DGO, para a evolução homóloga contribuíram, sobretudo, os hospitais EPE, que registaram uma diminuição de 40,3 milhões de euros, e a Administração Regional, com uma diminuição de 28,8 milhões de euros.

"Para a variação mensal, o maior contributo registou-se nos Hospitais EPE com uma diminuição de 561 milhões de euros, como resultado do reforço de capital de 714,1 milhões de euros realizado no final do ano", indica a mesma informação.