Pagamentos em atraso diminuem para 346,2 ME em janeiro

"No final de janeiro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 346,2 milhões de euros, que representa uma diminuição de 68,4 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 83,1 milhões de euros face ao final do ano anterior", segundo o documento hoje divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Para esta evolução contribuiu a diminuição de 134,6 milhões de euros nos Hospitais EPE, que foi atenuada pelo aumento de 34,5 milhões de euros na Administração Regional, de 19,4 milhões de euros na Administração Central (excluindo o subsetor da saúde) e de 16,5 milhões de euros nas Entidades Públicas Reclassificadas.

No que se refere à variação mensal, os maiores contributos foram dos Hospitais EPE (58,2 milhões de euros) e das Entidades Públicas Reclassificadas (11 milhões de euros).