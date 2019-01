Pagamentos em atraso do SNS com redução de 42% face a 2017

RTP25 Jan, 2019, 09:35 / atualizado em 25 Jan, 2019, 09:37 | Economia

“Os reforços de capital estatutário em 1000 milhões de euros, acrescidos dos reforços de financiamento no montante de 400 milhões de euros aos Hospitais EPE, permitiram alcançar, no final de 2018, um valor de pagamentos em atraso de 486 milhões de euros, conduzindo a uma melhoria de todos os indicadores da dívida do SNS. Este valor corresponde a um decréscimo de 42,4% face a período homólogo de 2017”, refere uma nota enviada pelo Governo.





O número está um pouco acima das estimativas que o secretário de Estado Adjunto e da Saúde já tinha apontado em novembro do ano passado, quando calculou um valor entre os 400 milhões e 450 milhões de euros.







Questionado pela Lusa sobre a tendência estimada da dívida para este ano, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, disse que o objetivo "é tentar eliminar, ou quase eliminar, os pagamentos em atraso ao longo de 2019", através do aumento do financiamento dos hospitais em cerca de 500 milhões de euros, consignado nas dotações iniciais do Orçamento do Estado.







Francisco Ramos admitiu, sem quantificar, "mais alguns reforços" de verbas ao longo do ano, como o do capital estatutário, para a "regularização de algumas dívidas".







O Ministério da Saúde classifica estes números como “trajetória de sustentabilidade das contas”, que esperam continuar em 2019, “com o avanço do projeto de autonomia aos Hospitais EPE”, começando num grupo de 11 unidades, que já foram definidas pelo Governo.







De acordo com o executivo, a redução dos pagamentos em atraso aconteceu a par com o aumento da despesa efetiva no SNS, que atingiu em 2018 cerca de 10.000 milhões “pela primeira vez desde 2010”. “Trata-se de um crescimento de 5% face a 2017 e 12% comparativamente a 2015 e deriva, em particular, do reforço com gastos com pessoal (5.3%) e materiais de consumo e medicamentos (5.5%)”, refere a nota.O Governo advoga ainda melhor financiamento, um acompanhamento mais próximo do desempenho das entidades do SNS, “esperando-se uma diminuição substancial dos ciclos de endividamento no SNS”.O Ministério diz ser este o caminho que “irá permitir que se consiga avançar, de forma responsável e gradual, para um reforço ao nível dos recursos humanos existentes no SNS, bem como dos equipamentos e tecnologias de saúde”.