Pagos cerca de quatro mil milhões de euros em apoios às empresas e trabalhadores

São valores pagos em contexto de pandemia. Um balanço apresentado hoje no parlamento pela ministra do Trabalho. Em relação às denúncias de atrasos no pagamento dos apoio, Ana Mendes Godinho garante que só acontece nos casos em que as declarações do fisco e da segurança social têm discrepâncias.