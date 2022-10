Pais de crianças nascidas em 2022 recebem apoio de 50 euros pela Segurança Social

Os 50 euros atribuídos a dependentes no âmbito do pacote de medidas de apoio às famílias é pago pela Segurança Social no caso das crianças nascidas entre janeiro e setembro de 2022, cujos pais tenham recebido prestação de parentalidade.