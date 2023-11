País vai encontrar sempre um caminho para a estabilidade, diz Costa Silva

"A minha mensagem aqui é de grande confiança, de grande tranquilidade, penso que o país encontrará sempre um caminho -- já somos uma democracia amadurecida -- para dar estabilidade aos operadores económicos, estabilidade às políticas públicas", afirmou António Costa Silva, em Leiria, onde hoje discursou no encerramento da apresentação da agenda mobilizadora BlockchainPT, antes de ser conhecida a dissolução do parlamento.

O governante destacou os feitos da economia portuguesa, classificando-a como resiliente, pois tem resistido a um conjunto de "desafios colocados na cena internacional", para sublinhar que "a estabilidade do país é um fator absolutamente crítico que tem assegurado o funcionamento da economia em conjugação com as políticas que o Governo tem desenvolvido".

Costa Silva, que nunca mencionou a crise política no país, deu vários exemplos de agendas mobilizadoras e destacou características inovadoras do sistema produtivo nacional.

"Eu creio que se nós firmarmos todos estes elementos, todas estas alavancas, podemos caminhar no sentido do futuro e no sentido de uma transformação", declarou.

Mas para isso, o país precisa de se concentrar, "face a todas as incertezas que existem hoje, na economia", defendeu, acrescentando: "Termos estabilidade para continuar a desenvolver a economia, termos estabilidade para implementar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o PT2020, o PT2030".

As Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial são investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência, financiado pelos fundos europeus do principal instrumento extraordinário de resposta da União Europeia à pandemia de covid-19, o Next Generation EU. São projetos em parceria entre empresas, universidades, centros tecnológicos e entidades públicas.

O Presidente da República anunciou hoje que vai dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

"Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024", declarou o chefe de Estado, numa comunicação ao país a partir da Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os partidos foram "claramente favoráveis" a esta decisão, enquanto no Conselho de Estado se verificou um "empate e, portanto, não favorável à dissolução -- situação, aliás, que já ocorrera no passado com outros chefes de Estado".