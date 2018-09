Países africanos impulsionam mercado da notação financeira diz Moody`s

Lusa13 Set, 2018, 11:55 | Economia

Desde 2013, cerca de 2,6 biliões de dólares (2,2 biliões de euros) em `eurobonds` - dívida pública emitida junto de investidores internacionais e em moeda diferente da do país emitente - foram emitidos por fundos soberanos, sub-soberanos, corporações, instituições financeiras e entidades de financiamento de projetos e infraestruturas, destacou a agência de notação financeira internacional, na apresentação do relatório `Global Emerging Markets Chartbook`, durante um encontro em Joanesburgo, dedicado a investidores na África subsaariana.

Só Angola, com duas emissões, em 2015 e 2018, colocou no mercado internacional 5.000 milhões de dólares (4.300 milhões de euros) em `eurobonds`. Em abril, a Moody`s desceu o `rating` soberano de Angola (que avalia a qualidade da dívida emitida pelo Estado), de B2 para B3 (agravando o nível de `Não Investimento` ou `Junk`), mas mudando a Perspetiva de Evolução de `Negativa` para `Estável`.

O impacto dos desafios económicos da África do Sul no crédito, na posição fiscal e na evolução do cenário político do país até às eleições gerais agendadas para o próximo ano, estão igualmente na agenda dos tópicos em discussão nesta edição do encontro organizado pelo Moddy`s Investors Service, a decorrer até ao final do dia hoje em Joanesburgo.

Segundo a Moody`s, a América Latina e Ásia-Pacífico detêm o maior número de corporações e instituições financeiras EM notadas (classificadas por agências de notação financeira), enquanto que África/Médio Oriente e os mercados emergentes na Europa são dominados por instituições financeiras.

Esta agência sublinha que o número de notações EM de alto-rendimento corporativo (HY na sigla em inglês) é crescente, liderado pela China e Brasil, com os setores agrícola e imobiliário a registar maior visibilidade.

Os analistas da Moody`s destacaram na abertura do encontro a África do Sul, Angola, Maurícias, Senegal e Gana entre os países onde o "risco político se apresenta em sentido inverso", a "caminho da estabilidade financeira".

A agência aponta o crescimento económico, a estabilidade financeira, o impacto tecnológico, as alterações climáticas e o crescimento populacional com sendo os seis principais desafios que se colocam aos mercados emergentes.

A pressão sobre os mercados cambiais poderá igualmente impactar os credores, considera a agência de notação financeira internacional com sede em Londres.