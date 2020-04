Países africanos preparam reestruturação da dívida, diz Capital Economics

"A pandemia da covid-19 e os preços baixos das matérias-primas estão a colocar pressão na maioria das economias africanas, empurrando muito países para mais perto do incumprimento financeiro", diz o analista Virág Fórizs numa nota sobre o impacto da pandemia em África.

"Para além da Zâmbia, que já está a preparar a reestruturação da dívida, os riscos de incumprimento financeiro são mais elevados na Etiópia, Angola e no Gana", acrescenta o analista, que dá conta que o plano de ajuda do G20 para África será fundamental para ajudar estes países.

O alerta do analista surge na mesma altura em que a Moody`s reviu em baixa a opinião sobre a qualidade do crédito soberano da Zâmbia, depois de ter feito o mesmo a Angola na semana passada e de ter igualmente descido o `rating` da Argentina e do Equador.

O site informativo `Politico` deu conta no final da semana passada que a França e a Itália estavam a liderar um movimento para preparar um plano de ajuda específico para África, um continente onde a pandemia ainda está na fase inicial, mas cujo desenvolvimento pode ser especialmente gravoso devido à fraca solidez dos sistemas de saúde.

"A solidariedade durante estes tempos sem precedentes na nossa história não se refere a vagos gestos de empatia, mas verdadeira cooperação", dedenfeu o porta-voz da União Africana, Ebba Kalondo, salientando que "não se trata de caridade, honestamente é senso comum e a nossa sobrevivência comum depende disso", acrescentou.

O G20, o grupo dos 20 países mais industrializados, injetou já este mês 5 biliões de dólares na economia global, notando o "sério risco" que a pandemia de covid-19 representa para África devido à fragilidade dos sistemas de saúde.

No entanto, não existe ainda uma proposta financeira concreta relativamente ao continente, embora uma das ideias debatidas com o Presidente da França, Emmanuel Macron, foi a canalização das verbas do fundo global para o comabte à SIDA, tuberculose e malária para a covid-19, de acordo com o site Politico.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Dos casos de infeção, mais de 238 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

A pandemia afeta já 51 dos 55 países e territórios africanos, com mais de 8.500 infeções e mais de 360 mortes, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). São Tomé e Príncipe permanece como o único país lusófono sem registo de infeção.