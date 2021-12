Países árabes acordam unificar segurança perante ameaças conjuntas

O comunicado, lido no final da reunião pelo secretário-geral do CCG, Nayef al Hajraf, aponta que "a segurança dos países do Conselho é um conjunto inseparável, considerando a segurança interna do Golfo como um sistema conectado contra todos os desafios".

Além disso, "qualquer ataque contra qualquer país membro é considerado um ataque contra todos os membros" da organização, disse al Hajraf, em referência ao Irão, que os membros do CCG acusam de apoiar organizações militares xiitas no Iémen, Iraque e Síria para lançar ataques, principalmente, contra a Arábia Saudita.

Na reunião, em Riade, participaram as principais autoridades dos países que compõem o CCG, nomeadamente Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Bahrein e Catar.

O emir do Catar, Hamad al Zani, voltou a presidir à delegação do seu país, após a última cimeira, realizada em janeiro, na qual Riade, Manama e Abu Dhabi restabeleceram relações com Doha, após um bloqueio de mais de três anos.

A cimeira abordou também a importância da "transformação digital" no Golfo, assim como de "reforçar o papel das mulheres e dos jovens" nas sociedades conservadoras destes países, que têm procurado, nos últimos anos, passar uma imagem de abertura para o exterior.

Houve também um apelo para a implementação de medidas de combate às alterações climáticas, o que supõe um impulso para "atingir as aspirações económicas e as oportunidades de investimento entre os países do CCG", segundo o comunicado divulgado.