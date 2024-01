Países do euro continuam sem "apoio comum" para fundo de resolução único - Eurogrupo

"Com a circunstância do voto negativo de Itália na ratificação do Tratado do Mecanismo Europeu de Estabilidade, naturalmente não podemos avançar nesta frente", advogou Paschal Donohoe, em conferência de imprensa no final da reunião dos ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas.

"Os nossos esforços para constituir uma união bancária continuam sem um apoio comum para um fundo de resolução único e continua a faltar-nos um instrumento poderoso para fazer face aos efeitos das dificuldades financeiras", acrescentou o presidente do Eurogrupo.

Decorreu hoje a primeira reunião do Eurogrupo de 2024.

Os ministros debateram os resultados da missão do artigo IV do Fundo Monetário Internacional (FMI) à zona euro, assim como os projetos de recomendações sobre a política económica da zona euro no âmbito do Semestre Europeu de 2024 e trocaram opiniões sobre a competitividade externa da zona do euro, com destaque para os preços da energia.

São países com a moeda única: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal.