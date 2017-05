Partilhar o artigo Países do sul pedem mudança das políticas orçamentais na Zona Euro Imprimir o artigo Países do sul pedem mudança das políticas orçamentais na Zona Euro Enviar por email o artigo Países do sul pedem mudança das políticas orçamentais na Zona Euro Aumentar a fonte do artigo Países do sul pedem mudança das políticas orçamentais na Zona Euro Diminuir a fonte do artigo Países do sul pedem mudança das políticas orçamentais na Zona Euro Ouvir o artigo Países do sul pedem mudança das políticas orçamentais na Zona Euro