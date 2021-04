Países lusófonos exportaram menos 14,5% para Macau no 1.º trimestre

Os países lusófonos exportaram para o antigo território administrado por Portugal mercadorias no valor de 163 milhões de patacas (16,9 milhões de euros), nos primeiros três meses do ano, indicou a DSEC em comunicado.

Por outro lado, os países lusófonos importaram produtos no valor de apenas 291 mil patacas (30 mil euros), ainda assim um aumento de 276,9%, indicaram as autoridades de Macau.

No total, Macau exportou produtos avaliados em 3,46 mil milhões de patacas (357 milhões de euros), um aumento de 15,1%, se comparado com o período homólogo de 2020.

Por outro lado, importou 29,74 mil milhões de patacas (3,07 mil milhões de euros), mais 82,5%, em termos anuais.

O défice da balança comercial até fevereiro do corrente ano cifrou-se em 26,28 mil milhões de patacas (2,72 mil milhões de euros), face às 13,29 mil milhões de patacas (1,37 mil milhões de euros) em relação ao período homólogo de 2020.

No primeiro trimestre, o valor total do comércio externo de mercadorias foi de 33,2 mil milhões de patacas (3,43 mil milhões de euros), mais 72%, do que o registado no mesmo período de 2020.