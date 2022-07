Pampilhosa da Serra contra a prospeção de depósitos minerais em mina a céu aberto

A Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra reuniu na segunda-feira para que se pudesse pronunciar sobre o novo pedido de parecer, por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), acerca da atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais numa área situada nos concelhos de Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Oleiros (distrito de Castelo Branco) e Pampilhosa da Serra (do distrito de Coimbra), referiu o município, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O pedido de parecer, que deu entrada nos serviços municipais na quarta-feira, remete para a designada área "Raposa" que, no concelho de Pampilhosa da Serra, "ocupa a bacia do Rio Zêzere que vai desde Dornelas do Zêzere, subindo até à Portela de Unhais e Barragem de Santa Luzia, terminando em Janeiro de Baixo", recordou o Município da Pampilhosa da Serra.

Segundo a autarquia, no ano de 2019, a Direção-Geral de Energia e Geologia questionou a Câmara sobre se concordava ou não com uma licença de prospeção deste tipo de minérios, designadamente "ouro, cobre, estanho, volfrâmio, mas sobretudo o lítio", tendo sido dado, de forma unânime, parecer desfavorável por parte da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.

Esta decisão é fundamentada pelo facto de se "estar a falar de uma exploração a céu aberto", algo que, em última instância, se assemelha a uma pedreira e que é incompatível com um concelho "que se quer afirmar, em termos turísticos, em termos de natureza" e que pretende salvaguardar os seus "recursos naturais e paisagísticos", disse, citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio.

O autarca admitiu que se continua "a achar que as desvantagens que iria trazer seriam sempre muito maiores, avançando num sentido de maior desertificação e colocando todas as aldeias da referida área num local pouco aprazível para viver".

Jorge Custódio registou, "com agrado" que, à semelhança de 2019, "a decisão voltou outra vez a ser unânime", demonstrando que "não importa se é do partido A ou do partido B, porque o que está aqui em causa é o desenvolvimento e a defesa do território".

O autarca disse ainda esperar que na próxima Assembleia Municipal extraordinária, convocada para segunda-feira, também os deputados municipais "se manifestem de forma unânime a favor desta decisão".

O presidente da Câmara Municipal apelou à ajuda dos pampilhosenses para marcar posição, referindo que "ninguém gostaria de ter uma coisa destas à sua porta" e que todos são "poucos para defender este interesse do concelho e do nosso território".

"Se estragarmos o que a mãe natureza nos deixa de melhor, não estamos a estragar o nosso património, estamos a estragar o património dos nossos filhos e dos nossos netos", concluiu.