Pampilhosa da Serra cria Fundo de Emergência Empresarial de 100 mil euros

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia explica que cada apoio, entre os mil e os dois mil euros, destina-se a empresários em nome individual ou empresas e estabelecimentos localizados naquele concelho do interior do distrito de Coimbra "em situação de especial vulnerabilidade, decorrente das consequências provocadas pelo atual contexto de pandemia".

Aprovada hoje em reunião do executivo municipal, a medida está sustentada num despacho, no qual se lê que o município da Pampilhosa da Serra "não poderia exclui-se do esforço nacional que está a ser levado a cabo pelo Governo, pelas instituições públicas, pela sociedade civil e empresários e trabalhadores" do país e do concelho.

A nota de imprensa acrescenta ser, por isso, "urgente e da mais elementar justiça tentar mitigar o impacto da crise económica e social" provocada pelo novo coronavírus, "procurando apoiar os empresários na reabertura dos seus estabelecimentos e na manutenção dos postos de trabalho".

"De modo a que o valor criado ao longo dos anos por empresários e trabalhadores não seja destruído em tão pouco tempo", refere o comunicado.

O município informa ainda que os interessados "que se encontrem em condições de beneficiar do presente apoio" têm à disposição, na página Internet da autarquia, o formulário de candidatura e toda a documentação útil necessária.

O prazo para apresentação de candidaturas estende-se até dia 29, acrescenta.

No mesmo comunicado, a autarquia da Pampilhosa da Serra esclarece que, "em data oportuna", será realizada uma análise da situação económica e social daquele concelho, "avaliando o impacto dos apoios concedidos" ao abrigo da medida hoje deliberada e anunciada.