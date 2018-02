Pampilhosa da Serra é o município convidado da Bolsa de Turismo

Lusa02 Fev, 2018, 18:15 | Economia

"Num ano em que a região foi alvo da adversidade dos incêndios (que devastaram áreas florestais e materiais consideráveis), a Pampilhosa da Serra empenha-se em divulgar este território, dando a conhecer a sua beleza e encantos naturais, a sua história e resiliência das suas gentes", destaca a BTL, explicando o convite a este concelho do interior do distrito de Coimbra.

A atribuição do título de `município convidado BTL 2018` a Pampilhosa da Serra "premeia a dedicação, a força e o excelente trabalho desenvolvido pelo município na reconstrução da zona e na promoção do destino com base na sua oferta natural, histórica e cultural", sustenta Fátima Vila Maior, dirigente da FIL (Feira Internacional de Lisboa), uma das entidades promotoras do evento.

Pampilhosa da Serra faz parte de uma área do território nacional -- a região Centro -- que, "nos últimos anos", tem assistido a "uma crescente procura de turistas nacionais e internacionais e consequentemente a uma diversificação de ofertas e infraestruturas turísticas", acrescenta Fátima Vila Maior.

Por outro lado, pretende-se que "a presença em destaque [de Pampilhosa da Serra] nesta edição da BTL estimule empresas e operadores a investirem mais e melhor numa região única do país", sublinha ainda a diretora de área de feiras da FIL.

"Depois de um ano de grandes contrariedades, a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa é uma excelente oportunidade para promover a imagem e a oferta do concelho na maior feira do setor do nosso país", afirma o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, José Brito Dias, citado numa nota da BTL 2018, enviada hoje à agência Lusa.

É, por isso, com "enorme satisfação" que Pampilhosa da Serra aceita o convite e desafio lançado pela BTL para ser o município convidado da 30.ª edição da BTL, acrescenta o autarca.

Os incêndios florestais de outubro de 2017 destruíram completamente 262 casas e atingiram um total de cerca de 500 habitações no município de Pampilhosa da Serra, onde ardeu uma área de 20 mil hectares de floresta e terras.

Com os fogos que deflagraram em 15 de outubro e dois outros incêndios de grandes dimensões ocorridos também no ano passado, Pampilhosa da Serra perdeu um total de 32 mil dos 40 mil hectares que formam o seu território.

Promovida pela FIL e pela Fundação AIP (Associação Industrial Portuguesa/Câmara de Comércio e Indústria), a BTL é "o maior evento de turismo realizado em Portugal", que este ano voltará a decorrer na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, devendo contar com a participação de mais de um milhar de expositores.