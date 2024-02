Pampilhosa da Serra promove território como destino para observar o Espaço

A campanha "Uma mensagem de um dos lugares mais pacíficos do Universo", com suporte em filme, promove o céu estrelado como principal atrativo do concelho, referiu a autarquia.

"`Uma mensagem de um dos lugares mais pacíficos do Universo` destaca a tranquilidade natural desta região e promove a sua principal marca turística: o imenso céu estrelado com condições únicas para a observação astronómica, reconhecido pela Fundação Starlight do Instituto de Astrofísica das Canárias".

Para o presidente da Câmara, Jorge Custódio, a campanha pretende destacar a serenidade de Pampilhosa da Serra e as condições únicas da região para ver estrelas e planetas.

"Um espetáculo incrível que pode ser visto com os pés na serra e os olhos no céu, o ano todo", sublinhou o autarca, que convidou os visitantes "a experimentarem a magia do lugar, um dos mais pacíficos da Terra, e a partilharem essa paz com todo o mundo".

Jorge Custódio salientou ainda que é na Pampilhosa da Serra que se desenvolve a investigação científica dedicada ao espaço, através do Observatório Espacial de exploração astronómica e observação do Universo profundo.

O Observatório dispõe de um radiotelescópio, um telescópio e um radar espacial e, muito em breve, de um radiotelescópio solar único na Europa para a observação da radioatividade e das erupções solares.

"Com o céu estrelado como principal atrativo, o concelho procura posicionar-se como um destino turístico para famílias, desportistas, entusiastas e amantes das ciências espaciais e astronómicas, mas também da fotografia e da gastronomia típica serrana", reiterou o presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra.