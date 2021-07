PAN considera execução "ainda curta" e quer mais reuniões antes de debater 2022

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O PAN considerou esta tarde "ainda curta" a execução das propostas do partido incluídas no Orçamento do Estado de 2021, aguardando por mais reuniões setoriais "nos próximos dias" antes de avançar para a discussão do documento para 2022.