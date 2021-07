PAN e PEV reúnem-se com Costa e são recebidos por Marcelo na segunda-feira

De acordo com fonte oficial do PAN, a reunião com António Costa em torno do OE2022 está agendada para segunda-feira, dia 26, às 10:00, e o partido será recebido por Marcelo Rebelo de Sousa no mesmo dia, às 19:00.

A mesma fonte indicou também que a delegação do Pessoas-Animais-Natureza será composta pela porta-voz, Inês Sousa Real, e pelos dois deputados do partido, Bebiana Cunha e Nelson Silva.

Fonte oficial do Partido Ecologista "Os Verdes" disse à Lusa que o partido vai reunir-se também na segunda-feira com o Governo, sendo recebido no mesmo dia pelo Presidente da República às 18:00.

Na semana passada, o Governo esteve reunido com os partidos e deputadas não-inscritas que viabilizaram o Orçamento do Estado de 2021 (PS, PCP, PEV, PAN e com as deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues), com o objetivo de fazer o balanço da execução orçamental do primeiro semestre.

A delegação do Governo foi composta pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e a secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim.

No final da reunião, o PAN considerou "ainda curta" a execução das propostas do partido incluídas no Orçamento do Estado deste ano, aguardando por mais reuniões setoriais antes de avançar para a discussão do documento para 2022.

"Apesar destes avanços, ainda é muito curto para o que ficou inscrito no Orçamento do Estado (...) Para o PAN trata-se de uma primeira reunião de várias que terão de ocorrer nos próximos de dias, inclusivé de forma setorial. Só poderemos partir para a mesa de diálogo no Orçamento do Estado de 2022 com a garantia de execução plena das medidas que temos inscritas no OE de 2021", salientou a porta-voz.

Da parte dos membros do Governo presentes nas reuniões, Inês Sousa Real disse ter tido a garantia de que iriam ser feitos contactos com vista a essas novas reuniões, em que o PAN quer discutir matérias como a retoma socioeconómica do país, o combate à violência doméstica ou à corrupção.

Os Verdes saíram da reunião com o Governo com um "otimismo moderado" quanto à execução do Orçamento do Estado para 2021, adiantando que haverá uma primeira reunião com o Governo sobre o documento para 2022 ainda em julho.

No mesmo dia, o Governo fez um balanço "muitíssimo positivo" da atual execução Orçamento do Estado para 2021 e comprometeu-se a realizar uma reunião sobre o documento de 2022 ainda em julho, para a qual já convocou também o BE.

Questionado sobre futuras reuniões com vista à negociação do próximo Orçamento, o secretário de Estado Duarte Cordeiro afirmou que a primeira está marcada para o final de mês de julho e incluirá, além destes partidos, o Bloco de Esquerda que, no ano passado, votou contra o documento.

Também na semana passada, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que vai receber os partidos políticos com assento parlamentar até ao final de julho, início de agosto, mas reiterou que não está "nada preocupado" com a aprovação do Orçamento do Estado para 2022.