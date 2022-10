PAN exige medidas face ao aumento das taxas de juro

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Inês Sousa Real manifestou "grande preocupação" face o anúncio da subida de taxas de juro por parte do BCE.

"É fundamental que, quer a comunidade internacional, em particular a comunidade europeia, quer também nesta oportunidade que vamos ter em sede do Orçamento do Estado na especialidade, de encontrarmos medidas que apoiem verdadeiramente as famílias para fazer face a esta subida", defendeu.

A deputada considerou que essas soluções podem passar pela "dedução em sede de IRS dos juros com os créditos à habitação" e também pela "necessária recuperação de salários e de rendimentos por via do alívio da carga fiscal".

"Na especialidade tudo faremos para efetivamente que se encontrem soluções que deem respostas a esta real preocupação", comprometeu-se a deputada única do partido Pessoas-Animais-Natureza.

O BCE anunciou hoje uma nova subida de 75 pontos base nas suas taxas de juro para travar a inflação recorde na zona euro.

Com esta subida, a terceira consecutiva e a segunda desta dimensão, a principal taxa de refinanciamento do BCE fica em 2%.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 será hoje votada no parlamento na generalidade e tem aprovação garantida, uma vez que o PS tem maioria absoluta dos deputados.