PAN fala em "satisfatória aproximação"

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, afirmou, após a reunião com o ministro das Finanças sobre o Orçamento do Estado, que "do ponto de vista ambiental tem que haver mais ambição e coêrencia e isso passa por aplicar no OE medidas que têm ficado esquecidas. Não podemos continuar a dar bónus fiscais a atividades altamente poluentes", deu como exemplo.