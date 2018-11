Partilhar o artigo Panamá e consórcio chinês acordam construção de nova ponte sobre canal por 1,2 mil ME Imprimir o artigo Panamá e consórcio chinês acordam construção de nova ponte sobre canal por 1,2 mil ME Enviar por email o artigo Panamá e consórcio chinês acordam construção de nova ponte sobre canal por 1,2 mil ME Aumentar a fonte do artigo Panamá e consórcio chinês acordam construção de nova ponte sobre canal por 1,2 mil ME Diminuir a fonte do artigo Panamá e consórcio chinês acordam construção de nova ponte sobre canal por 1,2 mil ME Ouvir o artigo Panamá e consórcio chinês acordam construção de nova ponte sobre canal por 1,2 mil ME

Tópicos:

Panamá, Panamá Quarta,