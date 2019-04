Panama Papers. Recuperados mil milhões de euros

RTP03 Abr, 2019, 15:41 / atualizado em 03 Abr, 2019, 15:47 | Economia

O balanço foi revelado esta quarta-feira, em comunicado do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), que esteve na origem das revelações.







O ICIJ refere que o número total dos fundos reconquistados é "suscetível de aumentar". E felicita-se, porque o escândalo levou os cidadãos a "modificar comportamentos e atitudes".

A Justiça, em vários países, concertou-se para desfazer a teia e recuperar os fundos escondidos da pressão fiscal.







De acordo com o comunicado do ICIJ, o Reino Unido já recuperou 224 milhões de euros, a Alemanha 171 milhões de euros e a França 120 milhões de euros.

Alguns dossiers, "pesados" de acordo com o jornal, deverão chegar à Justiça e aumentar o pecúlio já recuperado pelo país.







c/ Lusa



Os Panama Papers consistem na revelação, pela imprensa de vários países, de um vasto esquema de evasão fiscal orquestrado a partir do escritório de advogados do Panamá, Mossack Fonseca.A investigação revelou a presença em paraísos fiscais de bens detidos nomeadamente por 140 responsáveis políticos, estrelas do futebol ou milionários, provocando uma onda de choque mundial.Este último país, anuncia, jornal membro do Coletivo, conseguiu recuperar os fundos através de "direitos e penalidades". Desde 2016, mais de 500 controlos fiscais foram estabelecidos em França, e 415 potenciais defraudadores foram identificados.