Pandemia agrava défice das contas públicas para 8.332 ME até julho

"A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou até julho um défice de 8.332 ME, um agravamento em resultado da pandemia de 7.853 ME face ao período homólogo pelo efeito combinado de contração da receita (-10,5%) e de crescimento da despesa (5,3%)", pode ler-se no comunicado das Finanças que antecede a Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

De acordo com o Ministério das Finanças "a execução evidencia os efeitos da pandemia da covid-19 na economia e nos serviços públicos também na sequência de adoção de medidas de política de mitigação".

Segundo o comunicado do Ministério das Finanças registou-se, por um lado, uma acentuada redução da receita fiscal e contributiva devida à quebra da atividade económica, na sequência das medidas de confinamento e de lay-off. Por outro lado, o Estado gastou mais em medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas.



No que diz respeito à quebra da receita fiscal, esta cifra-se em 14,6%, em parte explicável por uma diminuição de 12,8% no IVA e numa outra parte pelo "impacto no IRC do adiamento do pagamento do primeiro pagamento por conta para agosto de 2020".



As receitas da Segurança Social viram-se afectadas por um recuo de 2,4% nas contribuições, ao passo que a despesa da mesma Segurança Social crescia em 12,7 %, mais de metade associados à Covid-19. Os aumentos de despesa com pensões são imputáveis a aumentos de Prestações de Desemprego (21,4 %), Subsídio por Doença (16,5%), Prestação Social para a Inclusão dirigida a pessoas com deficiência (26,6%) e Abono de Família (13,1%).

O Serviço Nacional de Saúde, por seu lado, gastou muito mais dinheiro para fazer face à pandemia - 6,2%, em que se inclui um aumento extraordinário do investimento (187,3%) e um outro de despesas com pessoal (4,7%). O reforço de mais 9.673 profissionais na área da saúde é uma das componentes do aumento na despesa global com salários dos funcionários públicos (3,3%).

Entretanto, o investimento público na Administração Central e Segurança Social aumentou em 42,9% (o que não inclui as parcerias público-privado).