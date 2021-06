Pandemia agravou o fosso entre pobres e ricos em Portugal

O impacto poderia ter sido ainda mais grave, não fossem as políticas públicas de apoio à população mais afetada pela quebra de rendimentos.



As classes baixa e média baixa foram as mais afetadas pela crise pandémica, até ao momento.



É o que indicam as conclusões deste estudo da Universidade Católica.



Também a região do Algarve foi particularmente atingida.



A Covid-19 levou quatrocentas mil pessoas em Portugal para uma vida abaixo do limiar de pobreza, ou seja, com rendimentos abaixo dos 540 euros mensais.