Pandemia ainda sem impacto nos números oficiais do desemprego no primeiro trimestre

Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que a taxa de desemprego foi de 6,7% nos primeiros 3 meses do ano, igual ao trimestre anterior, e abaixo do valor de 2019. Ainda assim, o INE destaca que há menos 41 mil pessoas empregadas e mais de 450 mil estavam ausentes do local de trabalho, no fim de março, um aumento de 33%, devido ao encerramento da empresa ou ao lay-off.