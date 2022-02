Pandemia anula metade da recuperação do saldo da administração regional

De acordo com o relatório "Evolução das finanças das Regiões Autónomas no período 2011-2020", hoje divulgado, a crise provocada pela pandemia agravou os desequilíbrios das finanças regionais.

"Metade da recuperação do saldo da administração regional, em rácio do PIB, realizado nos anos de 2011 a 2019, perdeu-se, tendo o rácio da dívida deste subsetor, em 2020, registado um agravamento de 0,3 p.p. do PIB nacional dos 16,8 p.p. que o rácio da dívida pública observou nesse ano", refere o CFP.

A instituição presidida por Nazaré da Costa Cabral adianta que "os desenvolvimentos orçamentais díspares observados, entre as duas Regiões autónomas, conduziram a que, entre 2011 e 2019, a Administração Regional registasse uma melhoria do saldo orçamental equivalente a 0,4 p.p. do PIB nacional enquanto para o conjunto das administrações públicas (AP) foi de 7,7 p.p. do PIB".

Já o rácio da dívida da administração regional, medido em termos do PIB nacional, diminuiu de 3,9% em 2011 para 2,5% em 2019, "contrariamente à dívida do setor das AP que se agravou de 114,4% para 116,8%, respetivamente".

Entre 2011 e 2019, a posição orçamental e financeira de cada uma das Regiões Autónomas alterou-se, "refletindo trajetórias distintas de evolução das suas finanças".

"Com pontos de partida diferentes entre si, a Região Autónoma da Madeira (RAM) que em 2011 atingiu um défice orçamental dos mais elevados da sua história e uma dívida que em rácio do produto gerado na região se aproximou dos 100% conseguiu, após a aplicação do seu Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF-RAM), gerar excedentes orçamentais e assim assegurar uma trajetória de redução do seu rácio da dívida até à eclosão da crise pandémica em 2020", segundo o relatório da instituição presidida por Nazaré da Costa Cabral.

Contudo, o impacto da crise provocada pela pandemia em 2020 interrompeu a acumulação de excedentes primários, "ao mesmo tempo, que elevou o nível da dívida para um valor ainda mais elevado do que o verificado em 2011".

Por outro lado, a Região Autónoma dos Açores (RAA) registava em 2011 uma dívida na ótica de Maastricht de 28% do PIB da região (PIBR), mas os anos seguintes foram marcados por trajetória ascendente deste indicador, subindo para 43,6% do PIBR em 2019, devido quer a um significativo ajustamento défice-dívida quer a défices primários.

"Em 2020, os efeitos gerados pela crise pandémica implicaram um agravamento do saldo orçamental e da dívida", salienta o CFP, exemplificando que a estimativa do produto para 2020 da RAA colocou o défice em 8,7% do PIBR e o rácio da dívida elevou-se para 57,9% do PIBR.