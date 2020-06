Pandemia atinge contas públicas

O número resulta do aumento da despesa em 4,3% quando a receita subiu apenas subiu 1,1%



Este aumento da receita poderá ser revertido no futuro, uma vez que o método de cálculo não contabiliza o adiamento do pagamento de impostos e contribuições, decretado devido à crise. O valor pode superar os 500 milhões de euros.



O INE aponta como razões para a subida da despesa, o aumento de gastos com consumos intermédios de 9,3%. Isto traduz-se em compras para os serviços de saúde no contexto do combate à pandemia. Houve ainda uma subida de 3% nas prestações sociais.



O Governo prevê no orçamento suplementar que este ano o défice atinja os 6,3%.



Em comunicado o Ministério das Finanças diz que estes dados refletem as condições económicas e orçamentais sólidas de Portugal em 2019