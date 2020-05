Pandemia desacelerou crédito à habitação da CGD, diz Paulo Macedo

A Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 86,2 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 31,6% do que os 126,1 milhões de euros de igual período do ano passado. O presidente executivo da Caixa, Paulo Macedo, explica que a pandemia teve impacto logo em março no crédito à habitação.